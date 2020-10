Spelen doet Özil niet, maar hij streek wel een 'getrouwheidsbonus' van 8,8M euro op in september

Bij Arsenal zijn ze Mesut Özil liever kwijt dan rijk. De Duitser heeft een enorm zwaar contract bij de Londense club en komt nauwelijks aan spelen toe. Onlangs streek hij weer een vette bonus op.

Voor de laatste wedstrijd van Mesut Özil in de Premier League moeten we al terug naar begin maart. De aanvallende middenvelder zit ondertussen in zijn laatste contractjaar bij Arsenal, maar spelen deed hij daarin nog niet door een vervelende blessure.7

8 miljoen pond

Hij werd ook al niet opgenomen in de Europese selectie van Mikel Arteta. Erg hard wordt er dus niet meer gerekend op hem. Ondertussen blijft hij wel zwaar wegen op de loonlast van de Gunners.

Zo zou hij eind september nog een vette bonus hebben geïnd, meent The Athletic. Een soort getrouwheidsbonus van 8 miljoen pond. In januari 2018 verlengde Özil zijn contract in Noord-Londen tot 2021 en daarin zat 'een klein extraatje' om het volledige contract uit te zitten.