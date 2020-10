Waarom Martinez in moeilijke omstandigheden voor Verschaeren en Doku kiest in plaats van meer ervaren spelers...

Veel analisten vonden het vreemd dat Roberto Martinez zondag bij een 2-1-stand youngsters Yari Verschaeren en Jérémy Doku liet invallen. Maar in de strategie die de bondscoach al sinds zijn aanstelling gebruikt, is dat eigenlijk wel logisch.

Op de bank zaten meer ervaren jongens als Origi, Benteke, Batshuayi, Trossard, Vanaken... Maar de enige twee die mochten invallen waren dus een 18- en een 19-jarige. Martinez is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Flashback naar het WK 2018 en de match tegen Brazilië. In de slotfase smeet hij de toen 20-jarige Youri Tielemans in het veld, die er een wisselvallig seizoen opzitten had bij Monaco.

Volgende generatie

Velen hadden toen gekozen voor de ervaren Moussa Dembélé, maar Martinez denkt in zulke omstandigheden ook aan de waardevolle ervaring die een jonge gast, die hij als de toekomst van het Belgisch voetbal ziet, kan opdoen. Tielemans is sindsdien altijd in zijn bovenste schuif blijven liggen.

Hetzelfde geldt voor Verschaeren. Martinez ziet in hem een profiel dat iets kan betekenen in het internationaal voetbal. Met zijn korte draaibewegingen en goeie voeten benoemde hij hem al als "toekomstig ambassadeur van het Belgische voetbal". Martinez is evenzeer bezig met de volgende generatie als hij dat is met de huidige...

Mix

Vorig jaar schreven we al dat de bondscoach sowieso een plaatsje ging reserveren voor Verschaeren in zijn EK-selectie. Jérémy Doku wil hij hetzelfde pad laten bewandelen. Als hij de keuze moet maken tussen een vergevorderde twintiger of prille dertiger en jeugdig talent, zal hij voor dat laatste kiezen. Als dat talent tenminste speelt en met de voeten op de grond blijft.

Voor zijn EK-selectie zal de bondscoach een mix tussen zijn vedetten en jeugdig enthousiasme willen. Daarom ook: het is het uitgelezen moment voor die jeugd om zich in de kijker te spelen.