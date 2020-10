Nations League: verrassende nederlaag voor Spanje, spectaculaire wedstrijd tussen Duitsland en Zwitserland en een punt voor San Marino

Er werd deze avond opnieuw gevoetbald in de Nations League. De meest verrassende uitslag viel misschien wel in Oekraïne te noteren, want Spanje verloor van het land met 1-0. De wedstrijd tussen Duitsland en Zwitserland eindigde dan weer op een spectaculaire 3-3.

League A

In League A werd deze avond gevoetbald in groep 4. Spanje moest op bezoek bij Oekraïne, maar ze hadden het knap lastig. Uiteindelijk werd het ook een nederlaag voor de Spanjaarden, want Tsigankov zorgde een kwartier voor het einde voor een 1-0 overwinning voor Oekraïne.

De wedstrijd tussen Duitsland en Zwitserland zorgde wel voor heel wat spektakel. Zo kwamen de Zwitsers 0-2 voor via Gavranovic en Freuler, maar Werner zorgde voor de rust nog voor de aansluitingstreffer. Na de rust legde Havertz de gelijkmaker binnen, maar nog geen vijf minuten later kon Gavranovic Zwitserland opnieuw op voorsprong zetten. Uiteindelijk zette Gnabry de 3-3 eindstand op het bord met een heerlijk doelpunt. In het klassement blijft Spanje aan de leiding staan met één punt meer dan Duitsland en Oekraïne. Zwitserland staat laatste met 2 punten.

League C

In League C werd vanavond ook in één groep gevoetbald. In groep 1 won Luxemburg met 1-2 van Montenegro dankzij onder meer een doelpunt van Danel Sinani, de middenvelder van Waasland-Beveren. Azerbeidzjan en Cyprus speelden 0-0 gelijk. In de groep staan Montenegro en Luxemburg samen aan de leiding met 9 punten. Azerbeidzjan heeft 4 punten en Cyprus 1 punt.

League D

Twee groepen kwamen aan de bak in League D. Malta won in groep 1 met 0-1 van Letland en de Faeröer eilanden boekten een 2-0 overwinning tegen Andorra. De Faeröer eilanden doen het uitstekend met 10 op 12 en staan dan ook aan de leiding in de groep. Malta volgt op 5 punten Letland (3 punten) en Andorra (2 punten) staan op de derde en laatste plaats.

In groep 2 kwam San Marino in actie. Zij moesten op bezoek bij Liechtenstein en het werd toch een kleine verrassing, want de wedstrijd eindigde op 0-0. Zo heeft San Marino haar eerste punt in deze groep beet. Liechtenstein heeft 4 punten, maar Gibraltar staat hier aan de leiding met 6 punten.