Foto op sociale media doet opvallend gerucht opwaaien: 'Sergio Ramos op aandringen van Cristiano Ronaldo naar Juventus'

Vorige week deelden Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo een foto met elkaar na het treffen tussen Spanje en Portugal. Uit die foto komt nu een opvallend gerucht.

Volgens OK Diario zouden de twee zelfs opnieuw ploegmaats worden. Cristiano Ronaldo zou zelf hebben aangedrongen bij het Juventus-bestuur op de komst van Sergio Ramos. Die zijn contract loopt aan het eind van dit seizoen af.

Onderhandeling tussen Sergio Ramos en Real Madrid zouden gepauzeerd zijn en daardoor ruikt Juventus haar kans, klinkt het. Al gaf Florentino Perez aan het einde van het vorige seizoen wel nog aan dat Ramos voor de rest van zijn leven bij Real Madrid zou blijven.

Het gerucht kwam er nadat de twee een foto deelden. Dat deed de geruchten opwakkeren, al leek het vooral een boodschap naar de media. Marca had namelijk enkele dagen voordien geschreven over een conflict tussen de twee.

Ramos zou er niet gediend mee zijn geweest dat Ronaldo niet aanwezig was toen Luka Modric de Gouden Bal won. De Portugees stuurde toen uit onvrede zijn kat en gaf later ook aan enorm teleurgesteld te zijn geweest dat hij niet gewonnen had. Ramos en Ronaldo zouden sindsdien niet meer gesproken hebben, maar met de foto gaven de twee aan nog steeds goed met elkaar overeen te komen.