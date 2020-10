Gilles De Bilde begrijpt de inbreng van Verschaeren niet: "Ik had voor Vanaken gekozen"

Gilles De Bilde zag een bleke partij van de Rode Duivels tegen Engeland, maar had het achteraf ook moeilijk om de wissels van Roberto Martinez te begrijpen.

De analist vertelt tegenover Het Laatste Nieuws dat hij Yari Verschaeren niet had ingebracht. De Bilde ziet in de speler van Anderlecht niet dezelfde speler als Eden Hazard of Kevin De Bruyne.

"Ik vind het raar dat Martínez momenteel zó veel vertrouwen stelt in Verschaeren. Drie weken geleden zat hij op de bank in Anderlecht. Als je geen Eden Hazard hebt, en Kevin valt uit, zou ik durven teruggrijpen naar Vanaken - hij is de enige die ook zo'n beetje de regisseursrol op zich kan nemen."

Het is nog afwachten wie er woensdag de plek van De Bruyne zal innemen tegen IJsland. De sterspeler van de Rode Duivels is niet fit genoeg en laat de wedstrijd aan zich voorbijgaan.