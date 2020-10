Lukaku: monstercijfers onder Martinez: vertrouwen is het sleutelwoord

Romelu Lukaku heeft eindelijk gescoord in Wembley, de heilige grond waar hij altijd veel pech kende. Een magere troost voor de spits die elke wedstrijd met een winnaarsmentaliteit op het veld staat. Maar intussen zijn de statistieken van Big Rom weer net dat ietsje indrukwekkender geworden.

Romelu Lukaku en Roberto Martinez, het is een geslaagd huwelijk te noemen. Sinds Martinez in augustus 2016 werd aangesteld, heeft Lukaku 36 keer gescoord in 35 wedstrijden. De belangrijkste reden: het wederzijdse vertrouwen. Dat was er nooit met Marc Wilmots, die Lukaku nooit echt als absolute nummer 1 zag.

Romelu voelde nooit echt een band met Wilmots, maar heeft die wel gevonden met Martinez. Er is bij de Spanjaard, die nog met Lukaku werkte bij Everton, nooit enige twijfel geweest wie bij hem in de spits ging staan. Net als er nooit twijfel is dat Witsel, Courtois, Hazard, Alderweireld, Vertonghen, Meunier en De Bruyne zullen spelen als ze fit zijn.

Dat zijn acht van de elf spelers die zeker zijn van hun plaats. En eigenlijk mag je Tielemans daar ook al bijrekenen. Maar terug naar Big Rom. Lukaku heeft in de periode onder Martinez negen keer gescoord in de WK-kwalificatie, vier keer op het WK, zeven keer in de EK-kwalificaties, vijf keer in de Nations League en elf keer in de vriendschappelijke wedstrijden.

Bon, dan heb je je plaats wel verdiend en heb je het vertrouwen meer dan waardig getoond. Lukaku ging trouwens ook tegen Engeland voluit en was de beste Belg op het veld. Antonio Conte kan ervan meespreken: als je de sleutel in handen legt van de grote Belg doet hij de deur wel voor je open.