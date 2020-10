Neymar steekt 'O Fenomeno' voorbij en moet enkel nog Pelé voor zich dulden

In Zuid-Amerika zijn de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar al van start gegaan. Brazilië is met een 6 op 6 aan die lange strijd begonnen. Neymar deed een uitstekende zaak in het topschuttersklassement van zijn land.

In de 5-0 overwinning tegen Bolivia zweeg het kanon van Neymar nog, maar in de 2-4 zege op Peru was de steraanvaller van PSG wel van cruciale waarde voor Brazilië. Hij scoorde de 1-1 en tekende daarna nog voor de 2-3 en 2-4. Belangrijke goals dus en zo zijn de 'Goddelijke Kanaries' na twee matchen nog foutloos in de moeilijke kwalificatiegroep van de tien Zuid-Amerikaanse landen. Iedereen heeft twee matchen gespeeld en ook Argentinië heeft nog een perfect rapport. Neymar rukt met zijn hattrick ook een plaats op in de topschuttersstand van Brazilië. Hij steekt Ronaldo voorbij en staat nu op de tweede plaats. Alleen de legendarische Pelé doet beter. Ronaldo scoorde 62 goals, Neymar zit aan 64 stuks en Pelé scoorde er 77.