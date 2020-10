Auwtch, vader van nieuwste aanwinst Arsenal doet opvallende uitspraak: "We hoopten eigenlijk op een grotere club"

The Daily Mirror komt met een opvallende quote naar buiten. Het Engels tabloid sprak met de vader van de nieuwste aanwinst van Arsenal, Thomas Partey.

De Ghanese middenvelder kwam op het nippertje nog voor 50 miljoen over van Atlético Madrid, waar hij onder Diego Simeone was uitgegroeid tot sterkhouder. Maar Partey voelde zich klaar voor de volgende stap in zijn carrière en koos voor Arsenal.

"We hoopten aanvankelijk op een grotere club dan Arsenal. We waren op de hoogte van de interesse van Juventus en Chelsea. Het doel was een club te vinden die Champions League speelde. Maar ik heb hem gezegd dat hij alles moet geven en Arsenal zelf naar de Champions League moet brengen", zou de vader gezegd hebben.

Arsenal doet het de laatste jaren wat minder, maar wist eind vorig seizoen onder Arteta wel de FA Cup te winnen en versloeg ook dit seizoen kampioen Liverpool al in de Community Shield. Toch zal deze uitspraak de Ghanees niet in dank worden afgenomen.