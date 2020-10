Cristiano Ronaldo positief? Zijn zus beweert alvast van niet: "Grootste bedrog ooit"

Cristiano Ronaldo testte eerder deze week positief op het coronavirus. De Portugese aanvaller keerde terug naar Turijn, waar hij in quarantaine gaat.

Maar volgens zijn oudere zus Katia Aveiro is daar helemaal niets van waar. De zus van Ronaldo kwam met een opmerkelijk bericht via Instagram naar buiten.

"Als het aan Cristiano is om de wereld wakker te schudden, dan kan het niet anders dan dat hij een gezant van God is. Ik denk dat er nu een paar duizend mensen evenveel zullen geloven in deze pandemie, in de tests en in de genomen maatregelen als ik. Dit is het grootste bedrog dat ik ooit heb gezien. Een zin die ik vandaag met bewondering las: ‘Het is genoeg geweest, al dat bedrog.’ Open jullie ogen."

Katia Aveiro (44) geeft aan dat ze dus niet gelooft in de coronapandemie. Een positieve test van haar broer? Bedrog!