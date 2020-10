Nicklas 'Lord' Bendtner brengt biografie uit waarin hij verklaart dat hij het zo gek nog niet vindt dat profvoetballers voor hun seksuele lusten naar prostituees gaan

Er werd hem een grootse voetbalcarrière toegeschreven, maar Nicklas Bendtner heeft er lang niet alles uit kunnen halen. In zijn onlangs verschenen biografie 'Both Sides' is hij de eerste om dat toe te geven.

Toen hij de adrenaline van het voetbalveld miste trok Nicklas Bendtner maar naar het casino om er waanzinnige bedragen in te zetten om toch maar aan zijn kicks te geraken. Op een avond kwam plots het besef dat hij helemaal verkeerd bezig was. Die grote belofte zou hij nooit meer kunnen inlossen en in zijn boek vertelt de Deen ook hoe hard het aankwam dat hij in 2018 niet mee naar het WK in Rusland mocht. Voorts zijn er ook passages over enkele van de vele uitspattingen die hij tijdens zijn carrière had. Avonturen met meisjes die helemaal verkeerd afliepen, bijvoorbeeld, of toen hij de borstvergroting van een ex-partner betaalde. Hij verklaart ook waarom hij het zo gek nog niet vindt dat profvoetballers voor hun seksuele lusten naar prostituees gaan. "Meisjes die je bij het uitgaan tegenkomt kunnen je chanteren. Prostituees beschermen hun job."