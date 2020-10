De ridicule situatie in Eerste Nationale: Geen testen, wél spelen. "Dan gooien we beter de handdoek"

In 1A en 1B raast koning voetbal gewoon verder, terwijl het amateurvoetbal in België on hold is gezet. Maar wat met Eerste Nationale? Het regent er uitgestelde wedstrijden, maar toch wordt de competitie (voorlopig) niet stopgezet? Hoe lang is dit nog houdbaar?

Voetbalkrant.com sprak hierover met Stijn Stijnen en Yves Van Borm, trainers van respectievelijk Patro Eisden Maasmechelen en Knokke, maar vooral mannen met een mening. Twee voetbaldieren pur sang ook, die op deze manier liever niet meer zouden voetballen. Niet onbegrijpelijk: de positieve gevallen én uitgestelde wedstrijden stapelen zich immers op. Zo speelde Dender nog geen enkele competitiewedstrijd. Lees het hier na.

Het stopzetten van de competities in het amateurvoetbal leek onvermijdelijk. Hoe zien jullie dat?

Stijn Stijnen: "Volgens mij kon Voetbal Vlaanderen niet anders. Deze beslissing is perfect verdedigbaar. Al had het misschien zelfs iets vroeger gekund, dit is een correcte beslissing."

Tegelijkertijd gaat de competitie in Eerste Nationale wél gewoon verder. Hoe valt dit te begrijpen?

Yves Van Borm: "Dat is voor mij een absurde zaak. Ik begrijp niet wat het verschil is in gezondheid tussen spelers die in vierde provinciale, Tweede Amateur of Eerste Nationale spelen... Het is Voetbal Vlaanderen die de beslissingen neemt voor alles wat provinciale en Tweede en Derde Amateur is. De Pro League houdt zich enkel bezig met 1A en 1B. Ik vernam dat het de KBVB is die beslissingen neemt over Eerste Nationale. Wel, ik zou toch eens de argumenten van die mensen willen horen om deze competitie verder te laten gaan."

Stijn Stijnen: "Voetbal Vlaanderen kan inderdaad niet beslissen over Eerste Nationale. Wat mij vooral stoort, is dat we naar licentievoorwaarden toe enkele profs in huis moeten hebben en dergelijke. Maar tegelijkertijd gelden er andere protocollen. Wij worden niet getest door de bond. Bovendien moet de ganse ploeg en staff in quarantaine wanneer iemand besmet is. Het verschil is groot met bijvoorbeeld Waasland-Beveren: daar testten negen jongens positief, maar de rest van de kern mag wel gewoon blijven trainen."

Patro Eisden Maasmechelen zag zijn wedstrijd tegen Dender al uitgesteld, omwille van twee positieve tests. Knokke speelt normaliter wél, maar mag daarbij geen gebruik maken van de kleedkamers. Hoe gaan jullie dit praktisch oplossen?

Stijn Stijnen: "Het is gewoonweg ridicuul. Zonder een kleedkamer is het onmogelijk om het seizoen af te werken. Misschien wordt het nog eens tijd om met de clubs samen te zitten. Want ik geef eerlijk toe: Als wij geen gebruik mogen maken van kleedkamers, stappen wij niet mee in het verhaal. Dan gooien we beter de handdoek. Ik kan niet bevatten waarom spelers in Lierse K.-Union wel in de kleedkamers mogen komen, maar bij Patro-Thes Sport niet. Het gaat zelfs zo ver dat we overwegen om zélf wekelijks testen te laten uitvoeren. Dat komt uit op 48 euro per week per speler, die de spelers zelf zouden moeten financieren. Ik denk dat dat binnen onze groep op tien seconden goedgekeurd zou worden. Op de huidige manier verliezen de jongens meer centen."

Yves Van Borm: "Ik vind het een totaal gebrek aan respect naar mensen die voetbal spelen. Het is in de kleedkamer dat de wedstrijd voorbereid wordt, op tactisch, maar ook op medisch vlak. Contradictorisch genoeg mogen we wél met zijn allen samen de bus op om de verplaatsing te maken. En na de match stappen we nat en bezweet in diezelfde bus. Kortom, het is comedy capers."

Binnenkort verschijnt op deze website het tweede deel van het interview met Stijn Stijnen en Yves Van Borm.