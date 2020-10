Twee goals in vijf wedstrijden als nieuwkomer in 1B, maar: "Het mag toch ietsje meer zijn"

Op speeldag 6 van de Proximus League gaat Deinze vanavond op bezoek bij Club NXT. De Oost-Vlamingen herpakten zich sterk na twee nederlagen. Met negen op vijftien is de start behoorlijk, al kunnen Lennart Mertens en co vanavond enkel tevreden zijn met een nieuwe driepunter.

De jonge honden van Club NXT zijn voorlopig met twee punten hekkensluiter in 1B. "Iedereen verwacht vanavond dan ook een overwinning van Deinze", vertelt Lennart Mertens. "Maar hun puntentotaal zegt heus niet alles. We hebben een paar analyses gekregen van hen: ze spelen goed, verzorgd voetbal en denken vooruit. Misschien spelen ze net iets te vaak met open vizier. Anderzijds behaalden ze hun punten wel tegen Union en Lommel, toch zeker niet de minste ploegen."

Deinze begon de competitie met twee nederlagen, maar herpakte zich daarna met drie competitiezeges op rij. "Op de eerste speeldag tegen Union waren we misschien iets te fel onder de indruk. Bovendien misten we, waaronder ikzelf, enkele mooie kansen. Tegen Seraing kwamen we 0-2 voor, maar gaven we alles op negen minuten tijd helemaal weg."

"De kentering kwam tegen RWDM. We konden onze 1-0 voorsprong behouden, al zat de schrik op een gelijkmaker er wel degelijk in. Na die match hebben we vertrouwen getankt."

Tien goals

De 28-jarige spits lukte al twee goals in de eerste vijf competitiewedstrijden. Verre van slecht, al mag de lat voor Mertens toch nog net iets hoger gelegd worden. "Ik miste in het begin van het seizoen kansen die ik vorig jaar nooit zou laten liggen. Twee doelpunten en een assist is niet slecht, maar er zat meer in. Het mag ook iets meer zijn. Met een tiental doelpunten zou ik alvast tevreden zijn dit seizoen", besluit Lennart Mertens.