Voetballen tegen beter weten in: "Gezondheid moet altijd primeren. Betekent dat een seizoen zonder voetbal, dan is dat maar zo"

In 1A en 1B raast koning voetbal gewoon verder, terwijl het amateurvoetbal in België on hold is gezet. Maar wat met Eerste Nationale? Het regent er uitgestelde wedstrijden, maar toch wordt de competitie (voorlopig) niet stopgezet. Hoe lang is dit nog houdbaar?

De uitgestelde wedstrijden stapelen zich intussen op in Eerste Nationale. Hoe zien jullie dit evolueren?

Yves Van Borm: "De enige manier om te kunnen voetballen, is door de spelers en staff wekelijks te laten testen. De voetbalbond behandelt ons graag zoals clubs in 1A en 1B, maar dan zonder hun rechten. De bond verplicht ons om te spelen, dus lijkt het me in deze omstandigheden niet meer dan logisch dat ook zij opdraaien voor de kosten van de testen."

Stijn Stijnen: "Op deze manier is het onmogelijk om het seizoen af te werken. Elke week worden vier à vijf wedstrijden uitgesteld. Op deze manier kan Eerste Nationale niet verder. De clubs hebben allemaal verplicht profs in hun rangen en moeten veel investeringen doen... Waarom zetten we de competitie niet stop tot maart? Misschien is er tegen dan een vaccin, en kunnen we nog één ronde afwerken."

Yves Van Borm: "Gezondheid moet altijd primeren. Als dat betekent dat er een seizoen niet gevoetbald wordt, dan is dat maar zo. Al van bij de uitbraak van het virus was ik van mening dat we best konden stoppen tot wanneer het virus onder controle was."

Maar in tussentijd moeten jullie de spelers fit houden, wedstrijden voorbereiden etc. Hoe moeilijk is het om te focussen op het sportieve?

Stijn Stijnen: "Quasi onmogelijk. Als ploeg werk je altijd naar momenten toe. Maar dit seizoen heb je gewoonweg nooit de garantie dat er volgende week effectief een wedstrijd is. Eerder deze week kregen we te horen dat we geen gebruik meer mochten maken van de kleedkamers. Net wanneer mijn groep dat geplaatst had, kregen we donderdag tijdens de training alweer te horen dat onze match tegen Dender van komend weekend uitgesteld werd. Een zoveelste domper."

Yves Van Borm: "Ik probeer er alvast niet al te veel over te spreken met mijn groep. Al moet ik mijn groep feliciteren. De manier waarop zij met de regels omgaan en zich flexibel opstellen, verdient een pluim. Maar de beleving is er niet zoals anders, hé. Je probeert dat wel te creëeren, maar dat is kunstmatig. De essentie van voetbal blijft plezier maken, zowel voor de spelers als voor de toeschouwers. Voetbal is en blijft een volkssport, maar dat valt helemaal weg bij deze gang van zaken."

