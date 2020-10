Geen winnaar in Everton-Liverpool, VAR keurt winnend doelpunt Liverpool (onterecht?) af

Everton en Liverpool hebben de punten gedeeld. Liverpool leek in de absolute slotfase de zege nog over de streep te trekken, maar de VAR keurde het doelpunt van Henderson af.

De eerste helft was Liverpool de betere ploeg en het kwam via Sadio Mané verdiend op voorsprong. Bij Everton was het vooral hopen op stilstaande fases en het kwam dan ook op gelijke hoogte via een corner. Keane knikte binnen. Everton mocht toen wel van geluk spreken dat Pickford geen rood kreeg voor een charge op Van Dijk.

De tweede helft waren de betere kansen voor Everton, maar het was wel Liverpool dat op voorsprong kwam via Mo Salah. Bij Everton lopen met Calvert-Lewin en James Rodriguez twee mannen in grote vorm rond en het duo was opnieuw belangrijk bij het tweede doelpunt aan de zijde van Everton.

In de slotfase kreeg Richarlison nog verdiend rood na een smerige charge op Thiago en Liverpool ging nog vol voor de overwinning. Henderson leek ook nog het winnende doelpunt te maken voor Liverpool, maar de VAR zag buitenspel van Mané. De vraag is alleen of Mané wel buitenspel stond. Het zou sowieso over millimeters gaan, maar zelfs dan lijkt het doelpunt eerder onterecht te zijn afgekeurd.