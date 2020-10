🎥 Virgil van Dijk geblesseerd naar de kant in Merseyside Derby na vreselijke ingreep van Jordan Pickford

Deze middag staat een topper op het programma in de Premier League. Everton neemt het thuis op tegen Liverpool. De wedstrijd is volop aan de gang, maar voor Virgil van Dijk is de match al voorbij.

De Nederlandse verdediger moest na een kleine 10 minuten geblesseerd naar de kant voor Liverpool. Bij een voorzet wilde van Dijk de bal binnen tikken, maar Pickford had een stevige ingreep in huis. Een kaart kreeg de Everton-doelman echter niet, omdat er werd gefloten voor buitenspel. had Pickford hier uitgesloten moeten worden? Jordan Pickford terrible tackle on Van Dijk pic.twitter.com/YroQG5lLr0 — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 17, 2020 pic.twitter.com/53qqk9xjvf — Out Of Context Football (@nocontextfooty) October 17, 2020