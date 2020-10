Hebben nieuwe coronamaatregelen ook gevolgen voor het profvoetbal? "Kans bestaat dat er een vermindering zal zijn van het aantal toeschouwers"

De nieuwe coronamaatregelen zouden ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor het profvoetbal in België. Zo vertelde Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League, dat er binnenkort een vermindering zou kunnen zijn van het aantal toeschouwers.

VTM Nieuws had een interview met Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League. Daarin ging het uiteraard over het aantal toeschouwers bij een wedstrijd, want door de coronamaatregelen zal daar opnieuw naar gekeken moeten worden.

"We gaan kijken met de bevoegde ministers en de administratie waar we naartoe zullen gaan, maar de kans is wel reëel dat we naar een vermindering van publiek in de stadions gaan", aldus Stijn Van Bever.