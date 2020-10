Schandalige overtreding van Pickford heeft serieuze gevolgen voor Virgil van Dijk: Nederlander moet operatie ondergaan

Er werd gisteren al gevreesd voor een zware blessure bij Virgil van Dijk en vandaag heeft Liverpool het nieuws ook officieel bekendgemaakt. De Nederlandse verdediger zal een operatie moeten ondergaan aan zijn knie.

Het is een serieuze aderlating voor Liverpool, want van Dijk is al enkele jaren de sterkhouder achterin bij de Engelse kampioen. Het is nog niet duidelijk hoe lang Virgil van Dijk afwezig zal zijn voor de ploeg van Jürgen Klopp.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪