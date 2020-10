Zlatan zet op zijn 39ste Milanese stadsderby naar zijn hand: "Als ik de conditie had van iemand van twintig of dertig jaar zou ik voor niemand te stoppen zijn. Maar goed, dat kunnen ze nu ook niet."

Niet Romelu Lukaku, maar wel Zlatan Ibrahimovic was met twee doelpunten de grote man in de Milanese stadsderby tussen AC Milan en Internazionale. Op zijn 39ste lijkt de Zweed onverslijtbaar.

Het is al zijn vierde goal in twee wedstrijden. Waar doorsnee voetballer op zijn 39ste aan het het uitbollen is ergens in een zandbak in het Midden-Oosten of de voetbalschoenen al aan de haak gehangen heeft, blijft 'Ibracadabra' verbazen op het hoogste niveau.

Enkel zichzelf verbaast de zelfzekere Zweed uiteraard niet: "Ik ben niet onder de indruk, ik ken mezelf en weet waar ik toe in staat ben", vertelt hij aan Sky Sports Italia.

"Als ik de conditie had van iemand van twintig of dertig jaar zou ik voor niemand te stoppen zijn. Maar goed, dat kunnen ze nu ook niet."

Ook het coronavirus kon Ibrahimovic niet tegenhouden: "Niemand kon me stoppen. AC Milan had vier jaar niet gewonnen van Internazionale, ik zat twee weken thuis. Ik had een enorme honger."