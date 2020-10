Michael Laudrup vindt het jammer voor Eden Hazard: "We hebben spelers zoals hem nodig"

Michael Laudrup, een ex-speler van Real Madrid, hoopt dat Eden Hazard binnenkort opnieuw op 100% kan spelen voor de Spaanse topclub. Maar "hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe moeilijker het wordt", legde Laudrup uit.

Laudrup is overtuigd door de kwaliteiten van de Belgische speler, maar hij vindt het jammer hoe het er nu aan toe gaat voor de kapitein van de Rode Duivels. "Ik hoop dat hij terugkomt, maar het probleem is dat hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om terug te komen op je beste niveau," aldus de bekende Deen in een interview met BBC.

De ex-speler van Real Madrid is wel fan van Eden Hazard. "Ik heb hem vaak zien spelen met Chelsea en de Rode Duivels en ik heb hem altijd gemogen. Een speler zoals hem hebben we nodig," legde Laudrup uit.