Meeuws ziet Antwerp zich definitief nestelen aan de top van het Belgisch voetbal: "Vanaf nu altijd bij de eerste drie, maar ik zie één probleem"

Antwerp mag na drie seizoenen in 1A terug op het Europees toneel acteren. De opmars van The Great Old in het Belgisch voetbal is opmerkelijk. Volgens Walter Meeuws staat Antwerp nu al tussen de grote jongens en geeft het die positie niet meer af.

In Het Laatste Nieuws ziet de gewezen centrale verdediger van onder meer Club Brugge en Standard op termijn wel nog één probleem. "Zij zijn de weg aan het plaveien om vanaf nu altijd bij de eerste drie te zitten. "En het gaat hen nog lukken ook. 'k Zie op termijn één probleem: wie komt er in de plaats van Mbokani? Dat wordt heel belangrijk, want die is echt onmisbaar.” “Als enige. Als hij niet scoort, zie je dat ze moeilijker winnen. Elke ploeg die aan de top wil spelen , moet een centrumspits hebben die vlot scoort. Da's ook een van de problemen bij Anderlecht nu. Die moesten Mbokani niet hebben zeker, hé?" Kampioen spelen dit seizoen zit er nog niet in volgens Meeuws. "Nee, dat niet. Of het moet zijn dat Dieu er 25, 30 inschiet. Maar top vier halen ze wel. Antwerp spreekt die ambitie ook uit, en de supporters zullen het graag horen. Ze hebben lang genoeg in het vagevuur gezeten."





Volg Ludogorets - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.