Botaka blijft hopen op een snelle kentering bij KAA Gent: "Hoe raar het misschien ook klinkt, ik zie dat we op de goede weg zijn"

KAA Gent blijft in hetzelfde bedje ziek. Na defensief geklungel en te weinig efficiëntie voorin gingen de Buffalo's opnieuw onderuit. Het was al de vijfde nederlaag in hun zes laatste officiële matchen.

Jordan Botaka ziet ook hoe alles momenteel tegen zit bij de Gentenaars en hoopt dat de kentering snel wordt ingezet. "Als je ziet hoe we starten en eindigen, kan je niet klagen over de mentaliteit. Daar kijk ik positief op terug", klinkt het op de clubwebsite.

"Alleen is het heel zuur dat je na het goede spel, de druk naar voren en die mentaliteit geen punt mee naar huis neemt. Dat maakt het jammer. We gingen voor die ommekeer in Europa. Het draaide anders uit dus uiteraard blijft er een slecht gevoel over."

Op de goede weg

En zo blijft de club natuurlijk onder grote druk staan. "De omgeving buiten de club en het team is op dit moment heel rumoerig en dat begrijp ik. Maar het blijft ons team, het blijft onze club. We doen er dan ook alles aan om het tij het te keren. Hoe raar het misschien ook klinkt, ik zie dat we op de goede weg zijn.”