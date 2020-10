Sven Kums ziet dat het anders moet: "Ballen gaan er moeilijk in"

AA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. De vice-kampioen is dramatisch aan het seizoen begonnen en ook in Europa wil het maar niet lukken.

“We hadden de wedstrijd onder controle, met veel druk naar voren en Liberec kon enkel de lange bal spelen. Dan moet je achteraan altijd geconcentreerd zijn en dat was vandaag een paar keer niet het geval. Daar hebben zij van geprofiteerd", gaf Kums aan na de wedstrijd bij Sporza. "Anderzijds hadden wij ook genoeg kansen om op voorsprong te komen. Maar op dit moment gaan de ballen moeilijk binnen. 9 van de 13 wedstrijden verliezen is onwaarschijnlijk. Er waren wedstrijden bij die je niet moet verliezen, zoals vandaag. Het moet snel keren, want dit is veel te veel voor een ploeg die hoog wil meedraaien.”