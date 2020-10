🎥 Naast Loïs Openda kon ook een andere huurling van Club Brugge scoren in de Eredivisie

Cyril Ngonge, een huurling van Club Brugge, heeft zijn eerste doelpunt beet in de Eredivisie. De jonge Belg maakte een mooi doelpunt in de wedstrijd tegen Feyenoord. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-2.

Cyril Ngonge stond deze middag aan de aftrap bij RCK Waalwijk voor de wedstrijd tegen Feyenoord. De jonge Belg zou ook zijn eerste van het seizoen maken, want met een mooi doelpunt zette hij RKC op een 1-0 voorsprong.

Het doelpunt was echter niet genoeg voor de overwinning, want ondanks het feit dat RKC Waalwijk twee keer op voorsprong kwam eindigde de wedstrijd op 2-2. Naast Cyril Ngonge kon ook Loïs Openda, een andere huurling van Club Brugge, deze middag scoren in de Eredivisie. Meer info over het doelpunt van Openda kan u HIER terugvinden.