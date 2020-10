Club Brugge-huurling scoort voor Vitesse in topper tegen PSV

In Nederland stond zondagmiddag de topper tussen Vitesse en PSV afgewerkt. Nu ja, een onthoofde topper want PSV beschikte slechts over 14 veldspelers.

Het perfecte moment dus voor Vitesse om tegen PSV te spelen. Beide ploegen konden naar de eerste plaats gaan bij een overwinning. Vitesse zou die dan wel moeten delen met Ajax. Vitesse kwam na 10 minuten op voorsprong via centrale verdediger Jacob Rasmussen. Na de rust zorgde Olivier Boscagli voor de gelijkmaker. Maar niet voor lang, want Loïs Opende maakte de 2-1. De huurling van Vitesse werkt een lage voorzet met de buitenkant van zijn voet binnen. Het is het 2e doelpunt in de Eredivisie voor de 20-jarige Openda, die bij Vitesse basisspeler is diep in de spits.