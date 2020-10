VAR opnieuw onder druk in Engeland na discutabele zaterdag

In Engeland heeft de VAR weer een hoofdrop opgeëist zaterdagmiddag en zaterdagavond. Eerst bij het duel Chelsea-Manchester United, daarna in Liverpool-Sheffield United.

Chelsea

Chelsea en Manchester United speelden in vooravond tegen elkaar. De topper eindigde op een sisser, beide ploegen kwamen niet tot scoren. Maar er is één fase die achteraf stof deed opwaaien.

United-verdediger Harry Maguire sloeg zijn armen rond Azpilicueta op een corner. Scheidsrechter Atkinson ging niet in op het protest, de VAR ook niet. Volgens Chelsea-trainer Frank Lampard was het alleszins zeker een penalty.

Zelfs United-boegbeeld Patrice Evra gaf in de studio achteraf toe dat het een penalty was. "Dit was worstelen, een duidelijke penalty. We moeten het echt eens over de VAR hebben want ik snap er niets van", klinkt het.

One of these was given as a penalty today. The other was not.



Liverpool

Bij Liverpool - Sheffield United kreeg Sheffield na een kwartier een penalty na een discutabele fout van Fabinho. De Braziliaan maakte weldegelijk een fout maar de VAR moest beslissen of de bal op de stip ging of niet.

In de tweede helft maakte Salah de 2-1 maar hij werd teruggefloten. De videoscheidsrechter oordeelde dat de knie van Salah nipt buitenspel stond.