Thorup krijgt er een speler bij maar moet er ook eentje afgeven in selectie tegen Gent

Zondagnamiddag hebben AA Gent en Racing Genk de selecties vrijgegeven voor de afsluiter van de 10e speeldag.

Bij de thuisploeg keert Bolat opnieuw in de selectie. De doelman was nog geschorst voor het Europese duel tegen Slovan Liberec. Ook Coosemans zit opnieuw in de selectie.

In de defensie wordt Godeau vervangen door Nurio, verder zijn dezelfde namen mee tegenover de verplaatsing in de Europa League.

Bij de bezoekers verdwijnt Junya Ito uit de selectie. De Japanse winger is niet alleen geschorst na zijn dubbele gele kaart van vorige week maar hij heeft ook nog eens positief getest op het coronavirus. Ook Bryan Limbombe valt eruit.

Ze worden vervangen door Bastien Toma en Shawn Adewoye. Toma zat vorige week door schorsing niet in de selectie.