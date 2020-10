📷 Tottenham komt met gehavende Alderweireld naar Antwerp, Mourinho verdedigt de ref die geen rood gaf voor de elleboog

Donderdag om iets voor 19u ontvangt Antwerp het Tottenham van Toby Alderweireld en José Mourinho in het Bosuilstadion. De verdediger van de Spurs liep wel een oorlogswonde op in de aanloop van zijn terugkeer naar 'zijn' Antwerpen.

Tottenham Hotspur ging maandagavond met 0-1 winnen op het veld van Burnley. Een zwaar bevochten zege en dat kan je in het geval van Toby Alderweireld letterlijk nemen. In een luchtduel met Ashley Barnes liep hij een hoofdwonde op, waardoor hij de rest van de match met een verband moest afwerken.

De centrale verdediger trekt dus licht gehavend naar de match tegen Antwerp. Of hij effectief in actie zal komen is niet zeker. Tottenham heeft een druk schema en José Mourinho durft te roteren in de Europa League.

The Special One liet zich ook uit over de overtreding op zijn verdediger. "Hij hoefde voor die ingreep geen rood te trekken, want dan krijg je een heel andere match. Michael Oliver stond altijd heel dicht bij de belangrijke fases, wat niet makkelijk is als de lange ballen elkaar snel opvolgen."