Antwerp dolblij met Kane, Son en Mourinho in de Bosuil: "We spelen om te winnen, maar we zijn niet dom en weten tegen wie we het opnemen"

Veel tijd om van de derbyzege te genieten is/was er niet voor Antwerp, want donderdag komen José Mourinho en zijn Spurs over de vloer van het Bosuilstadion. Ivan Leko, Ritchie De Laet en Lior Refaelov kijken reikhalzend uit naar die topmatch.

Ritchie De Laet had uiteraard liever met zijn ex-club Leicester City de groep gedeeld, maar klagen deed hij allerminst toen Tottenham Hotspur uit de bus kwam. "De spelers hoopten op een grote naam en dus mogen we zeer tevreden zijn met Tottenham en deze gebalanceerde poule." De Spurs zijn torenhoog favoriet in de groep, maar de Great Old zal zich niet als makke lammetjes naar de slachtbank laten leiden.

Champions League-finalist

"Hun voorlijn is fantastisch, met Kane en Son voorop. Maar het maakt niet uit wie speelt. We zullen met heel het team top moeten zijn, niet alleen de verdedigers. We gaan zeker niet vergeten te genieten, maar we eisen veel van elkaar en willen ook winnen. Lukt dat niet, dan gaan we proberen om zeker niet te verliezen", legde De Laet uit.

Lior Refaelov heeft iets meer ervaring op het Europese toneel, maar ook hij wil de match van donderdagavond voor geen geld in de wereld missen. "Nog geen twee jaar geleden stonden ze in de finale van de Champions League! Het is gewoon een top level team dat elke weekend in de beste competitie ter wereld aantreedt. We beginnen met 0-0, dat is al in de pocket, daarna zien we wel, maar we willen minstens een puntje."

En de coach is realistisch, maar hoopt toch op een stunt. "Dit is voetbal en we hebben al vaak gezien dat de beste ploeg niet altijd wint. We zullen er dan ook alles aan doen om een goed resultaat te halen. Wat voor ons een goed resultaat is? Winnen! Maar we zijn niet dom en we weten tegen wie we spelen. Ze hadden al een uitstekend team en dan zijn er nog enkele jongens bijgekomen deze zomer."