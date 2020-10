Manchester United toont opnieuw interesse in Franse centrale verdediger: "We zullen hem van dichtbij volgen"

Manchester United neemt het vanavond in de Champions League op tegen RB Leipzig en er is één speler die van ze dichtbij zullen volgen. Komende zomer wil de Engelse topclub proberen om Dayot Upamecano binnen te halen.

Bij Manchester United loopt het achterin stroever dan dat ze hadden verwacht en dus willen ze volgende zomer uitkijken naar een nieuwe centrale verdediger. De nieuwe verdediger zou wel eens Dayot Upamecano kunnen worden.

De Fransman heeft komende zomer een "release clause" van 38 miljoen pond en Solskjaer gaf op de persconferentie voor de wedstrijd al aan dat ze Upamecano in de gaten zullen houden. "Er zijn altijd geruchten over goede spelers die naar ons zouden kunnen komen, maar aangezien we tegen hem spelen, weet ik dat hij zeer goed is. We zullen hem van dichtbij volgen", aldus Solskjaer.