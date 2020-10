Jan Vertonghen is de winnende Belg dankzij onder meer twee strafschoppen na confrontatie met Standard

Standard zit over alle competities heen aan drie nederlagen op rij. Ook het Benfica van Jan Vertonghen bleek te sterk, nadat de Rouches recent ook verloren van Rangers in de Europa League en van STVV in de competitie. Twee strafschoppen zetten Benfica op weg naar de overwinning.

Goed nieuws dus wel voor Jan Vertonghen, die de volledige wedstrijd tussen de lijnen stond. Samen met zijn ploegmakkers schoot hij goed uit de startblokken, want Benfica nam het heft meteen in handen. Qua doelgevaar viel het wel nog redelijk mee. Bodart bracht goed redding op een afstandsschot van Everton. Vijf minuten voor rust was het opnieuw even oppassen voor de Rouches. Nadat Bodart een voorzet tot bij Pizzi werkte, knalde die de afvallende bal rakelings over. Pizzi zou later wel op het scorebord komen. De Portugees bleef koelbloedig van op de stip nadat Bokadi Waldschmidt had aangetikt en de ref dat dus voldoende vond om strafschop te geven. 2-0 in plaats van 1-1 Vanheusden was met een knal na een hoekschop dicht bij de gelijkmaker. Vlachodimos wist die te verijdelen en in plaats van 1-1 werd het 2-0. Aan de overkant ging de bal immers nog een keertje op de stip en deze keer knalde Waldschmidt zelf raak. Een klein kwartier voor affluiten draaide Pizzi zijn tweede van de avond tegen de touwen. Het draaide dus uit op opnieuw een ontnuchterend Europees duel voor Standard.