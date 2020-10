Er is meer dan de Belgische teams alleen in Europa League: naar welke duels is het uitkijken?

Ook de Europa League is alweer klaar voor zijn tweede speeldag. We gaan op zoek naar een opvolger voor Sevilla. Welke topduels staan er op het programma? Uiteraard kijken we vooral uit naar de duels van Gent, Antwerp en Standard in hun zoektocht naar een Europese lente. Maar er zijn nog veel andere leuke duels die meteen op het programma staan en waar we kunnen van genieten op donderdagavond. Krakers & Belgen Wat dacht je bijvoorbeeld van de kraker voor Dries Mertens op bezoek bij Real Sociedad in de zoektocht naar een knap Europees resultaat. Ook Lille - Celtic is dan weer een bijzonder duel waar we naar uitkijken. Zien we Jonathan David aan het werk? Wat mogen we allemaal verwachten?



