Blessurezorgen voor Romelu Lukaku: Inter Milaan geeft meer uitleg

Voor Romelu Lukaku en Inter Milaan was de 0-0 in Donetsk de Champions League al een teleurstelling. Na afloop van de partij volgde nog meer slecht nieuws. Lukaku heeft een blessure opgelopen die hem meer dan waarschijnlijk enkele wedstrjiden aan de kant zal houden.

Inter is met een mededeling op zijn webstek gekomen over de toestand van Lukaku. Na de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk was er een vermoeden van overbelasting bij de Belgische spits. In het ziekenhuis is dat verder onderzocht en werd er een scan genomen.

Deze heeft gewezen op een spierprobleem aan de linkerdij. Inter gaat vanaf heden van dag per dag evalueren hoe het met de Rode Duivel gesteld is. Wel houdt de ploeg uit de Serie A rekening met zijn afwezigheid in de eerstvolgende wedstrijden. De eerste duels die op het programma staan voor Inter zijn de thuismatch tegen Parma in de competitie en het bezoek aan Real Madrid in de Champions League.

Komen interlands in het gedrang?

Bij Inter zullen ze Lukaku zeker niet al te lang willen missen, want al meermaals heeft hij zijn ploeg met zijn doelpunten over de streep getrokken. Ook is het natuurlijik hopen dat Big Rom fit geraakt voor de interlands met de Rode Duivels tegen Engeland op 15 november en tegen Denemarken op 18 november.