Rondje Europa League: Zlatan is maar een mens en mist penalty, Olayinka (ex-Essevee) vloert Leverkusen

Naast de wedstrijden van Antwerp, Standard en Gent stonden er nog heel wat duels op het programma donderdagavond in het kader van de Europa League. Alle resultaten kan u uiteraard vinden op Voetbalkrant. We halen de meest opmerkelijke uitslagen eruit.

Antwerp versloeg Tottenham en Gent verloor van Hoffenheim. De andere wedstrijd in hun poules was telkens goed voor een karrenvracht aan doelpunten. Crvena Zvezda trakteerde Liberec op een 5-1. Beide teams hebben nu drie punten. Hoffenheim leidt in groep L, Gent is puntenloos laatste. Antwerp leidt de dans in groep J met 6 op 6, voor Tottenham.

Nadien volgen LASK en Ludogorets. Die bekampten elkaar. LASK liep 4-1 uit, maar zag de bezoekers dan naderen tot 4-3 en moest het nog meer dan een kwartier uitzingen met een man minder. Daar slaagden de Oostenrijkers dan wel met succes in.

Leicester met drie punten naar huis

In tegenstelling tot Tottenham kon het Engelse Leicester van Praet en Thielemans wel gaan winnen in het buitenland (1-2 in Athene). Feyenoord bleef met een kater achter na de 1-4 tegen Wolfsberg. Zlatan Ibrahimovic miste zowaar een strafschop en liet dus zien dat hij ook maar een mens is. Zonder erg, want AC Milan won toch eenvoudig van Sparta Praag met 3-0.

Standard dreigt al voor een hopeloze opdracht te staan met twee andere teams in de poule van de Rouches die zes punten hebben. Benfica heeft dus nog niets laten liggen en ook Rangers niet, want de ploeg in Glasgow klopte Lech Poznan dankzij een treffer halfweg de tweede helft van Morelos.

Olayinka krijgt Duitsers op de knieën

Napoli en Arsenal begingen geen misstap en hielden allebei de nul. The Gunners haalden het probleemloos van Dundalk met 3-0. Bij Napoli werd Osimhen in de extra tijd wel nog uitgesloten, maar dat veranderde niets meer aan de 0-1 bij Sociedad. Voor Leverkusen was de man minder wel nefast. De Duitse ploeg moest 70 minuten met tien spelen. Tien minuten voor affluiten maakte Slavia Praag ook nog eens de 1-0 via Olayinka.