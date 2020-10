OFFICIEEL: Jongere broer van Batshuayi keert terug naar de Ligue 1

Enkele maanden nadat hij met Toulouse naar de Ligue 2 degradeerde zet Aaron Leya Iseka weer een stapje hogerop. Hij tekende bij Metz.

Aaron Leya Iseka kon vorig seizoen de degradatie niet voorkomen met FC Toulouse en dit seizoen kwam hij na twee matchen niet meer in het stuk voor bij de degradant. Toch was er nog een uitweg voor hem, want FC Metz zag plots een aanvaller uitvallen.

Ibrahima Niane liep een zware knieblessure op en belandde bij de 22-jarige Belg als vervanger. Iseka, de jongere broer van Michy Batshuayi, en Toulouse stemden in en nu speelt de aanvaller tot aan het einde van dit seizoen op huurbasis in de Ligue 1.

Iseka heeft ook een verleden bij Anderlecht, Zulte Waregem en Marseille.