Carcela wijst naar arbitrage: "Zonder die strafschoppen was het een andere match geweest"

Ze waren bij Standard niet al te blij met ref Letexier, die Benfica twee strafschoppen gaf. Mehdi Carcela - zelf onzichtbaar tegen de Portugezen - wees vooral daarnaar.

Standard was kansloos, want eigenlijk had Benfica de strafschoppen niet nodig gehad. "Als team hebben we een goede prestatie afgeleverd. Na de twee vorige wedstrijden hebben we ons als ploeg herpakt. We hebben voor elkaar gevochten, iedereen verdedigde goed mee en ook de invallers hebben het goed gedaan", meent Carcela in HBvL.

"Jammer genoeg hebben twee onterecht gefloten penalty's de wedstrijd doodgedaan. Voor de rust hielden we goed stand en creëerden we enkele kansen, maar na die twee strafschoppen werd het moeilijk voor ons. Zonder die strafschoppen was het een andere match geweest. "