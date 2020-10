Gerkens maakte indruk tegen Tottenham: "Iets heel moois neergezet"

Zouden er gisteren Anderlecht-fans naar Antwerp-Tottenham gekeken hebben en zich beklaagd hebben dat ze Pieter Gerkens nooit omarmd hebben? De middenvelder speelde een berematch.

Gerkens was weer overal te vinden. Als er druk moet gezet worden, kan je op het Limburgse loopwonder rekenen. "Dit voelt heel goed. We waren vooraf een beetje aan het lachen met onze kansen, maar in voetbal is alles mogelijk. We hebben geprobeerd om hoog druk te zetten en dat wierp zijn vruchten af", aldus Gerkens.

Met die referentiematch op zak kan hij zondag zijn ex-team gaan bekampen. "We misten nog wat kansen, maar zijn goed blijven verdedigen. Je moet een beetje geluk hebben en dat hadden we. We speelden eerder al goede wedstrijden, maar nu hebben we iets heel moois neergezet als team."