Eden Hazard, eindelijk terug, richt zich tot de fans: "Dit doelpunt is voor jullie"

Tot veler verbazing stond Eden Hazard vanmiddag tegen Huesca gewoon in de basis bij Real Madrid. De aanvoerder van de Rode Duivels speelde een sterke match én scoorde een fantastische treffer. Hazard werd hiervoor beloond met de titel van Man van de Match.

Oef, hij kan het nog! Het laatste doelpunt van Eden Hazard voor Real Madrid dateerde alweer van 10 mei 2019. In minuut 40 vanmiddag was het raak, een fabelachtig afstandsschot met zijn 'mindere' linker. Na een uur mocht een moegestreden Hazard gaan rusten van Zinedine Zidane. Real Madrid haalde het uiteindelijk met 4-1.

Na afloop richtte een breed glimlachende Hazard -lang geleden dat we dat nog te zien kregen- zich tot de fans: "Blij om weer op het veld te staan een mooie goal te scoren. Deze was voor jullie! Hopelijk zien we elkaar snel weer in het stadion."