Enkele dagen na gelijkspel tegen Club Brugge: Lazio zet hele team in quarantaine

Bij Lazio Roma zitten ze met een coronaplaag. In het Champions League-duel tegen Club Brugge misten ze al enkele basisspelers wegens een positieve besmetting, maar bij nieuwe tests zijn nog meer spelers positief bevonden.

Over welke spelers het gaat, communiceert Lazio niet. Maar ze zeggen wel dat er opnieuw enkele personen positief hebben getest.

Op basis van die resultaten zal het gehele team opnieuw getest worden zaterdag om te kijken wie er toch nog kan starten tegen Torino zondag.

De positieve spelers worden in thuisisolatie geplaats, de rest van de ploeg verblijft ook gezamenlijk in quarantaine in afwachting van verdere testresultaten.