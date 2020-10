Messoudi kijkt uit naar duel tussen twee ex-clubs die hard gaan als promovendus: "Ze doen het allebei boven de verwachtingen"

Het duel tussen Beerschot en Oud-Heverlee Leuven is er een tussen twee promovendi die snel hun draai hebben gevonden in 1A. Voor analist Mo Messoudi is het een duel tussen twee van zijn ex-clubs en ook hij is aangenaam verrast. "Twee aanwinsten voor 1A? Absoluut!"

Beerschot en Oud-Heverlee Leuven beginnen met 18 op 30 aan de elfde speeldag en de winnaar blijft nog minstens een week langer in de top-4. “Ik denk dat ze het allebei boven de verwachtingen doen”, legt Mohamed ‘Mo’ Messoudi uit in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Trend van de sterke promovendus

Een verrassend goede start dus, al ligt dat wel in de lijn van vorig seizoen. “We zagen vorig jaar ook al bij KV Mechelen. Wie van 1B naar de hoogste klasse promoveert is goed gewapend. Zo’n promotie zorgt voor een golf van enthousiasme en daar surfen ze nu op verder. Maar het is meer dan dat!”

En dan kijken we in de eerste plaats naar wat de trainers hebben neergezet bij hun club. “De verloren promotiefinale was toch een tik voor OHL. Bij hen heeft het wat langer geduurd, maar iedereen is intussen mee in het verhaal van Marc Brys. De spelers hebben het opgepikt en dat is belangrijk, want anders lukt het niet.”

“Losada had een heel moeilijk begin bij Beerschot”, gaat Messoudi verder. “Stijn Vreven zocht vaak het conflict op met zijn groep, terwijl Losada er juist een hecht geheel van probeerde te maken. Een wij-zij verhaal, zeg maar. En dat is met horten en stoten gegaan. Die vijfde plaats in het totaalklassement van 1B onderstreept dat. Maar gaandeweg kreeg hij opnieuw het vertrouwen in de ploeg. Zij teerden wel heel hard op dat enthousiasme en haalde enkele goeie versterkingen in huis.”

Beerschot - OHL: duel met veel connecties

En zo strijden de twee promovendi zaterdag voor een plaats in de top-4. “Het wordt een interessante pot, eentje met veel connecties: spelers die een verleden hebben bij beide ploegen (Romo, Van den Bergh), Losada tegen Brys en natuurlijk de zes onderlinge confrontaties van vorig seizoen met die promotiefinales erbij.”

“Ik ben benieuwd naar de tactische ingrepen langs beide kanten. OHL zal niet nadrukkelijk de bal opeisen. Ze rekenen wellicht sneller op de tegenaanval met Maertens, Mercier en Sowah. Beerschot zal dus de bal krijgen. Dat ze daar wat mee kunnen hebben ze al genoeg gezien, maar zo komt ook hun zwakte bloot te liggen: de ruimte in de rug van hun verdediging”, besluit Messoudi.