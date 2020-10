Sheffield wacht nog altijd op eerste overwinning: "Als mensen dat vandaag verwacht hadden, beelden ze zich dingen in"

Sheffield United deed het vorig jaar verbazingwekkend goed als promovendus in de Premier League. Dit seizoen gaat het 'The Blades' wat minder goed af. Na 7 wedstrijden kon er nog altijd niet gewonnen worden en bengelen ze laatste met 1 puntje.

Ook tegen Manchester City kon er niet gewonnen worden, al had Sheffield-trainer Chris Wilder dat wel verwacht. "Als mensen verwacht hadden dat we hetzelfde niveau als City zouden halen en een ongelooflijke pot voetbal zouden spelen vanmiddag, beelden ze zich dingen in", is hij wat gefrustreerd.

"We moeten een manier vinden om een wedstrijd te winnen maar tegen een team dat een biljoen pond uitgeeft aan infrastructuur, spelers en organisatie... moeten we een andere manier vinden om te winnen. Maar vandaag was het niet goed genoeg", klinkt het.

"We kregen wat ruimte maar het blijft Manchester CIty waar we tegen spelen en niet Rochsdale uit de League One", beseft hij ook.