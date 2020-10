José Mourinho over Gareth Bale: "90 minuten spelen is nog te veel gevraagd"

Gareth Bale stond deze week in de basis tegen Antwerp in de Europa League, maar de flankaanvaller kon zich niet doorzetten tegen de Belgische club. Volgens Mourinho heeft Bale nog meer tijd nodig.

José Mourinho liet zich op een persconferentie uit over Gareth Bale. "Hij heeft nog geen minuut van de trainingen gemist en is niet geblesseerd, maar 90 minuten spelen is nog steeds te veel gevraagd", aldus de trainer van Tottenham.

Na zeven jaar is Bale teruggekeerd naar de Engelse topclub. "Zeven jaar is lang. Bale is niet meer dezelfde voetballer. Niet beter of slechter, maar anders. Spelers veranderen in de loop der jaren. Ze moeten bij nieuwe trainers en nieuwe ploegen andere kwaliteiten ontdekken", vertelde Mourinho.