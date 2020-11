Ex-coach duidelijk over Messi: "Hij is moeilijk te coachen"

Ex-coach Quique Setién sprak zeer openhartig over zijn periode bij Barça. De 62-jarige Spanjaard werd er in augustus ontslagen als trainer en hield in een interview geen blad voor de mond.

De Spanjaard verloor zijn job na de 8-2 afstraffing tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Zo sprak Setién over de stress die komt kijken bij een job als hoofdtrainer van Barcelona. Setién keek met een kritische blik naar zichzelf en gaf toe te hebben bezweken onder de helse omstandigheden van de club. Kritiek Daar waar je zou denken dat sterspelers zoals Messi makkelijk te coachen zijn aangezien ze perfect weten wat ze moeten doen, vertelde Quique Setién dat het tegendeel echter waar is. Met uitspraken zoals "Messi is moeilijk te coachen" en "We waren het vaak niet eens met elkaar" trapt Setién toch nog even na. "De autoriteit en de invloed van Messi is zo groot dat je jezelf als trainer daar zeer moeilijk kan boven zetten", aldus de ex-coach die slechts zeven maanden aan het roer stond.

Is Messi volgens jou makkelijk te coachen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 38% Nee 63% Stem Je kan nog stemmen tot 04/11/2020 11:00.