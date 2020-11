POLL: Verdient Ritchie De Laet na 11 jaar een nieuwe cap bij de Rode Duivels?

Ritchie De Laet maakt indruk bij The Great Old en dat is ook de supporters niet ontgaan. Zij roepen op sociale media massaal op om de verdediger te selecteren voor de komende interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken.

Het was vooral in de historische 1-0 zege tegen Tottenham dat de ervaren verdediger indruk maakte. De Laet hield Gareth Bale enkele keren uit de wedstrijd en dat is ook Sporza-commentator Filip Joos niet ontgaan: “Wat een wedstrijd van De Laet”.

Heel wat supporters hopen dat hij in de komende interlands een kans krijgt van bondscoach Roberto Martinez, ook Ivan Leko sluit zich daar volledig bij aan. Voor De Laet zou het niet zijn eerste wedstrijd als Rode Duivel zijn. Vrijdag maakt Martinez zijn selectie bekend, zien we hem 11 jaar na zijn debuut weer in het shirt van de Rode Duivels?

Wat zou u doen in de plaats van Roberto Martinez? Zou u De Laet oproepen voor het komende drieluik van de Belgen. Geef uw mening in onderstaande poll en discussieer mee in de comments.