Manchester United-legende haalt uit naar Edinson Cavani: "Soms is het ook aan de speler om iets te doen"

Edinson Cavani heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar Manchester United. Hij speelde nog maar 56 minuten voor de Engelse topclub. Volgens Roy Keane toont de Uruguayaan echter weinig wil om te voetballen.

Sinds hij bij Manchester United is aangekomen, heeft Edinson Cavani nog niet veel indruk gemaakt. De spits kan echter niet op veel steun rekenen van Manchester United-legende Roy Keane. Hij had heel wat kritiek voor de Uruguayaan.

"Cavani heeft niet eens een been opgetrokken bij de opwarming", vertelde Keane bij Sky Sports. "Ole Gunnar Solskjaer heeft het erover om Edinson Cavani weer op de been te krijgen, maar soms is het ook aan de speler om iets te doen," aldus de Ier.