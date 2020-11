Meunier recht de rug en countert kritiek in Duitse kranten: "De mensen vergelijken het onvergelijkbare"

Thomas Meunier heeft er zijn eerste maanden als speler van Borussia Dortmund opzitten. De Duitse journalisten zijn echter nog niet overtuigd van de kwaliteiten van de Rode Duivel.

Borussia Dortmund werd de voorbije twee seizoenen verwend op de rechtsachterpositie. Gelb und Schwarz huurde Achraf Hakimi van Real Madrid, maar de Marokkaan draagt ondertussen het shirt van Internazionale FC.

Thomas Meunier werd gehaald om hem te doen vergeten, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd. “Ik lees geen Duitse kranten”, haalt de Luxemburger de schouders op in Het Laatste Nieuws.

Maar Meunier kent de kritiek wel. “Weet je wat het probleem is? De mensen vergelijken het onvergelijkbare. Ik ben Hakimi niet, hé. Ik ben een totaal andere speler. Dortmund heeft me gehaald om meer balans bij te brengen.”

“Dit was vorig seizoen een groep met veel offensieve kwaliteiten, maar tegelijkertijd slikten we elke wedstrijd twee of drie doelpunten. Ik ga niet voor een revolutie zorgen op voetballende vlak, maar ik moet iets extra’s bijbrengen. En dat vraagt een aanpassing.”