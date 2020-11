Zinho Vanheusden verkozen tot speler van de maand oktober bij Standard

Maandagochtend kreeg Zinho Vanheusden zeer slecht nieuws te horen, want hij heeft zijn voorste kruisbanden gescheurd en daardoor zal hij ongeveer een half jaar buiten strijd zijn. De kapitein van de Rouches was uitstekend bezig dit seizoen en is nu ook de speler van de maand oktober bij Standard.

