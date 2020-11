Analisten en fans zijn het eens: "Gebrekkige momenten", "Profetische woorden van Clement" en "Pijnlijk defensief geblunder"

Club Brugge had het moeilijk tegen Borussia Dortmund. Het maakte de kansjes niet af en verdedigde te laks om tegen een topteam als de Borussen iets te kunnen vermogen.

Philippe Clement was na de 2-2 tegen KV Mechelen al boos geweest om de laksheid bij zijn spelers, tegen een team als Borussia Dortmund waren ze niet meteen helemaal wakker. En dus was het na een kwartier eigenlijk al over en sluiten.

Frustrerend

"Ik was op voorhand bang", aldus Jan Mulder in de studio van VTM 2. "Brugge was niet slecht begonnen, maar de doelpunten van Dortmund ontstonden door gebrekkige momenten bij Club Brugge zelf en niet door virtuoze momenten van Dortmund. Dat is zo frustrerend ... Je voelt wel het klasseverschil. Vanaken, Vormer, Rits, dat weegt ook niet op tegen de Duitsers."

En ook de supporters waren kritisch. Sommigen zagen in de woorden van Clement - dat ze er negen of tien zouden slikken tegen Dortmund als ze zouden spelen zoals tegen Mechelen - al profetische woorden. En zowel verdedigers als aanvallers moesten delen in de kritiek.

Mignolet gaat daar toch wel in de fout #cludor. En Deli is ook weer een schoolvoorbeeld van dynamisme. Verhaal van gemiste kansen bij @ClubBrugge — Filip Van Nevel (@filipvn) November 4, 2020

Ok, het is zo een avond... #CLUDOR — Jörgen (@DesmetJorgen) November 4, 2020

Wat zou ik gek worden met een ploegmaat als Dennis... Bij elk balverlies moet die jongen per se een fout maken. Geeft zijn medespelers niet eens de kans om de bal opnieuw te recupereren. #CluDor — Laurens Van Boven (@LaurensVanBoven) November 4, 2020

Pijnlijk defensief geblunder. #cludor — Jonas Van Holderbeke (@Jonas_VH) November 4, 2020