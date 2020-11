AA Gent dan toch niet met 17-jarige in doel tegen Rode Ster Belgrado

Bij AA Gent wordt het puzzelen . De Buffalo's zullen waarschijnlijk beroep moeten doen op derde doelman Colin Coosemans tegen Rode Ster Belgrado. Al is de geschorste Sinan Bolat wel mee met het vliegtuig.

AA Gent is woensdag naar Belgrado vertrokken om donderdagavond het duel van de laatste kans te spelen tegen Rode Ster in de Europa League-groepsfase.

Peter Balette zal als trainer fungeren in Servië aangezien T1 Wim De Decker in quarantaine zit na een positieve coronatest. Maar De Decker is niet de enige die positief testte, ook doelman Davy Roef was positief bevonden.

Aangezien Bolat nog geschorst was, werd er gezegd dat de 17-jarige Owen Jochmans in doel zou staan. Maar vermoedelijk zullen ze bij de Buffalo's beroep doen op Colin Coosemans want Coosemans vervangt Roef op de Europese spelerslijst.

Ook Ngadeu testte positief en zal niet meereizen naar Belgrado.