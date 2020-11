De selectie van KAA Gent voor de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado: enkele afwezigen, maar wel een plaats voor Colin Coosemans

Donderdag neemt KAA Gent het op tegen Rode Ster Belgrado, maar ze missen toch enkele belangrijke spelers. Zo zijn onder meer Ngadeau (coronavirus) en Depoitre (blessure) er niet bij. Wie er wel bij is, is Colin Coosemans.

Het werd verwacht en het is nu ook bevestigd: KAA Gent heeft besloten om Davy Roef te vervangen door Colin Coosemans op de Europese lijst. De 28-jarige keeper zou donderdagavond in doel moeten staan tegen Rode Ster Belgrado.

Naast de geschorste Sinan Bolat en Davy Roef is de andere grote afwezige op de lijst Michael Ngadeu. De centrale verdediger heeft, net zoals Roef, positief getest op het coronavirus. Laurent Depoitre is nog steeds geblesseerd en is er dus ook niet bij.