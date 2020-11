Samuel Bastien wil eerste punten pakken tegen Lech Poznan: "Denken allemaal aan onze kapitein"

Donderdagavond ontmoet Standard het Poolse Lech Poznan op de derde speeldag van de Europa League. Een belangrijk treffen is dat voor de Rouches, toch wel.

Standard verloor al in eigen huis van Rangers en ook in het Estadio da Luz van Benfica en heeft na de 0 op 6 eigenlijk geen andere keuze meer dan te winnen van de Polen.

Liefst zowel thuis als uit, om daarna druk te kunnen zetten in Schotland tegen de Rangers. Maar goed: beginnen met een eerste overwinning liefst tegen Poznan.

Nog twaalf punten

"Het is een erg belangrijk duel. We hebben nog vier wedstrijden en kunnen dus nog twaalf punten pakken", becijferde Samuel Bastien.

"We weten in welke richting we willen gaan. We moeten het zo goed mogelijk aanpakken. Het zal niet evident worden met enkele positieve coronagevallen en de blessure van Zinho Vanheusden. We denken allemaal aan onze kapitein, we gaan het ermee moeten doen."